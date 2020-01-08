شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول برومو للموسم الأول من مسلسل Star Trek: Picard قبل طرحه بأسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة CBS عن أول برومو للموسم الأول من مسلسل Star Trek: Picard، حيث سيصل إلى شاشات التليفزيون في 23 يناير من العام الحالى 2020، وكانت قد أعلنت الشبكة تجديدها المسلسل للموسم الثانى، في أواخر العام الماضى 2019، وكان بعد طرح فيديو ترويجى للموسم الأول من العمل، ويعد المسلسل الجديدStar Trek: Picard، تكملة للمسلسل Star Trek: Next Generation الذى بدأ عرضه في 1987، وانتهى بعد سبعة مواسم في 1994.

وتدور سلسلة Star Trek: Picard حول السير باتريك ستيوارت وهو يعيد دوره الأيقوني في دور جان لوك بيكارد، الذي لعبه على مدار سبعة مواسم في "ستار تريك: الجيل القادم".

وتشمل قائمة الممثلين أيضًا سانتياجو كابريرا، وميشيل هيرد، وأليسون بيل، هاري تريدواي، عيسى بريونس، وإيفان إيفاجور، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

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وكانت قد أعلنت شبكة CBS إلغاءها مسلسل Strange Angel"، وذلك بعد موسمين من عرضه، وكان قد طرح الموسم الثانى من العمل في 13 يونيو الماضى، ويعد هذا هو الإلغاء الثانى للسلسلة، حيث تم إلغاؤها لأول مرة بعد الموسم الأول أيضا.

مسلسل Strange Angel عبارة عن دراما تاريخية مستوحاة من القصة الحقيقية لأحد العاملين فى عالم العلوم والخيال العلمي والغيب، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

ويشمل فريق التمثيل جاك رينور، روبرت فريند، بيلا هيثكوت، بيتر مارك كيندال، مايكل جاستون، جريج وايز، رايد سيربيديجا، زاك بيرلمان، وكين تشن.

كما أعلنت شبكة CBS عن أحدث مسلسلاتها وهوThe Equalizer، المعاد إنتاجه من جديد، وستقوم ببطولته كوين لطيفة، ومن تأليف أندرو مارلو وتيري ميلر.

ووفقًا لموقع "The Hollywood Reporter" ستعرض السلسلة الجديدة كوين لطيفة على أنها امرأة غامضة تستخدم مهاراتها الواسعة لمساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم مكان آخر يلجئون إليه.