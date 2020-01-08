صورة| صلاح عبدالله يستعين بأحمد عز للسخرية من الطقس البارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان صلاح عبدالله على حالة الطقس الباردة التي تمر بها البلاد، في الأيام الأخيرة.

ونشر عبدالله صورة عبر حسابه على إنستجرام، وهو يرتدي ملابس ثقيلة، ويضع على رأسه "زعبوط"، وعلق: "‏بصوت عز في الرهينة.. تلاجة تلاجة".

وانضم صلاح عبد الله إلى فريق عمل مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، كضيف شرف، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان.