نادين نسيب نجيم تدخل في نوبة ضحك بسبب ابنها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لها مع ابنها "جيوفاني" في السيارة. وظهر جيوفاني، نجل نادين، في الفيديو وهو نائما على ظهرها، وهي تظن أنه يلاعبها، ولكنها اكتشفت أنه نام من التعب وسقط خلفها، وحين حاولت إيقاظه لم يستجب لها وكان مستغرقا في النوم، الأمر الذي أثار ضحكات نادين. وعلقت نادين: "طب غفي، ووقع ورايي".

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