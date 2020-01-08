تراند اليوم : نانسي عجرم تفاجيء والدة الشاب الذي قتله زوجها برد غريب: بتمنى تقبلي مني هالكلمتين

ردت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على والدة الشاب محمد حسن الموسى الذي قتله زوجها شادي الهاشم داخل فيلتهم بجبل لبنان.

وقالت نانسي في تصريحات لفضائيات لبنانية: أقدر ما قالته والدة الشاب المتوفي من كونه يعمل في حديقة فيلتنا لكن هذا غير صحيح .. هو لم يكن يعمل عندنا ونحن لا نعرفه.

وأضافت: لا أنا ولا فادي ولا حدا من أسرتنا كان بيتمنى اللي صار ، وبنتهز هالفرصة عشان أوجه كلمتين لوالدة الشاب وأعزيها في وفاته ، وبعزي زوجته وأسرته جميعا فيما حدث.

وكان فادي الهاشم - زوج نانسي عجرم - قام بقتل "الموسى" بعد اتهامه بالقيام بعملية سطو مسلح على المنزل ومحاولة إيذاء بناته.

