تعرف على عدد مشاهدات "مامي كوسا" لـ حسن الشافعي وأحمد سعد (فيديو)

أطلق الفنانان حسن الشافعي وأحمد سعد أحدث أعماله وهي أغنية "مامي كوسا"، والتي يتعاونان فيها مع مطرب المهرجانات الشعبية "إسلام كنكة".

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وتجاوزت مشاهدات الأغنية 3,417,103 مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب منذ إطلاقها في1 يناير الجاري.

الأغنية من كلمات منة عدلي وإسلام كنكة، وألحان إسلام كنكة وأحمد سعد وخالد.

كان الموزع الموسيقي حسن الشافعي قد قام بنشر البوستر الدعائي للأغنية والفيديو الخاص بها عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، منوهاً أن الأغنية سيتم الاعلان عنها في بداية عام 2020.