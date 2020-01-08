جوكر يتصدر ترشيحات جوائز بافتا البريطانية

الأربعاء 8 يناير 2020

حصد فيلم "جوكر" للمخرج الأمريكي تود فيليبس 11 ترشيحاً لجوائز بافتا السينمائية البريطانية، ليتصدر بذلك السباق إلى هذه الجوائز التي توزع في فبراير/شباط المقبل.



وتقدم "جوكر" بقليل على "ذي آيرشمان" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، و"وانس آبون إيه تايم إن هوليوود" لكوينتن تارناتينو، اللذين حصد كل منهما 10 ترشيحات.

ويروي "جوكر "الذي أثار جدلاً تحول الكوميدي الفاشل أرثر فليك إلى شخص شرير سيصبح عدو باتمان اللدود، ويؤدي دوره بقوة وموهبة كبيرتين خواكين فينيكس، الذي نال الأحد جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل .

ورشح الفيلم خصوصاً للفوز بجوائز أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل، وتُوزع جوائز الأكاديمية البريطانية للفيلم والتلفزيون "بافتا" في لندن في الـ2 من فبراير/شباط المقبل.

Advertisements

ويتنافس "جوكر" على جائزة أفضل فيلم مع "ذي آيرشمان" و"وانس آبون إيه تايم إن هوليوود" و"1917" للبريطاني سام منديس، الذي نال جائزة جولدن جلوب، الأحد، و"باراسايت" للكوري الجنوبي بونج جون هو، الفائز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان 2019، والفيلم الأخير مرشح في فئة أفضل فيلم أجنبي أيضاً.

ويتنافس لينوردو دي كابريو عن فيلم "وانس آبون إيه تايم إن هوليوود"، وآدم درايفر "ماريدج ستوري"، وتارون إيجرتون "روكتمان"، وجوناثان برايس "ذي تو بوبس" على جائزة أفضل ممثل أيضاً.

ومن الأوفر حظاً بين الممثلات للفوز بجائزة بافتا، رينيه زيلويجر التي حازت جائزة جولدن جلوب، الأحد، عن دورها في "جودي"، حول حياة جودي جارلاند، وسكارليت جوهانسون عن فيلم "ماريدج ستوري"، وشيرسه رونان "ليتل ومن"، وشارليز ثيرون "بومبشيل"، وجيسي باكلي "وايلد روز".

ويقام حفل توزيع الجوائز في قاعة رويال ألبرت هال في لندن، قبل أسبوع من جوائز أوسكار.