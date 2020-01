شكرا لقرائتكم خبر عن بعد النجاح الكبير للجزء الأول..نيتفلكس تجدد مسلسل Raising Dion لموسم ثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل الشخصيات الخارقة Raising Dion للموسم الثاني، وكان تم عرض المسلسل، فى 4 أكتوبر من العام الماضى، وتم اعتباره أحد أفضل 10 مسلسلات على Netflix لعام 2019، سيبدأ إنتاج الموسم الثاني من مسلسل Raising Dion خلال العام الجارى 2020، لكن دون موعد محدد لذلك، الموسم الثانى من العمل 8 ساعات منقسمة إلى حلقات.

وتكون الموسم الأول من مسلسل "Raising Dion" من 9 حلقات تضم العديد من الأحداث الجاذبة بين الخيال العلمي والدراما، وتدور أحداث مسلسل Raising Dion حول أم تكتشف أن ابنها لديه قوى عظمى وتحاول بطرق عديدة معرفة كيفية تربيته بأمان، بينما يحاول الطفل أن يستخدم هذه القدرات والاستفادة منها .

والمسلسل جمع عددًا كبيرًا من النجوم العالمين، ومن أبرزهم هؤلاء النجوم اليشا وينرايت وسامي هاناي وجامين مان ودونالد بول وكوريا براون ودانا جوريه وجاستيس ليك وفيكتور شو ومات لويس وكيلين دافيس وغيرهم .

Advertisements

كما صرحت كاتبة المسلسل You سيرا جامبل، عن بعض أفكارها حول الموسم الثالث لـ موقع " The Hollywood Reporter "، وذلك بعد عرض الموسم الثانى من مسلسل You الأسبوع الماضى، وحاز على إعجاب الكثير ممن شاهدوه حول العالم، ولم تعلن الشبكة المنتجة نيتفلكس، عن وجود موسم ثالث من العمل أو لا.

وقالت جامبل "لقد تم وضع الكثير من الخطط للمحافظة على رواية القصة الأصلية، ودارالموسم الأول في نيويورك، أما عن الموسم الثاني فـ دارفى لوس أنجلوس، ولذا فإننا نحضر للمكان الذي نود أن نذهب إليه فى الموسم الثالث، ونرغب فى أن يكون فى ضواحى أحدى المدن، ليكون معزول أكثر، بالإضافة إلى أن الشخصية الرئيسية ستكون أم لطفلة، ولكنها يكتشف أنها شخص أخرغيرالذى يعرفه هو، وأعتقد أن أهم شيء في المشهد الأخيرهو التأكيد على أن جو لا يزال جو بطريقة لن تكون رائعة بالنسبة لجو".

وأضافت جامبل " وسيكون على جو أن يتعلم أن ألا يستمر فى البحث عن الشخص التالي ليعلق آماله وأحلامه عليه، ولكن يبدو أنه سيقع في نسخة من نفس النمط، وبالتأكيد لا يمكننى التأكيد على مسار الموسم الثالث، ولكننى من الممكن أن أكد أن الأمور لن تسير على نحو جيد لـ جو".