كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 05:52 صباحاً - نقلت واكالة رويترز عن وسائل اعلام ايرانية أن طائرة أوكرانية من طراز بوينج 737 وعلى متنها 180 شخصا بعد .

إقلاعها من مطار الإمام الخميني في العاصمة الايرانية طهران بسبب مشاكل فنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة ركاب على متنها 180 شخصا بعد إقلاعها من مطار طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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