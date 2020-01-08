في اول تعليق على الصواريخ الايرانية.. ترامب: “كل شيء على ما يرام”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 05:52 صباحاً - في اول تعليق له على الضربة الايرانية على قواعد عسكرية عراقية تضم جنودا امريكية قال الرئيس الامريكي في تغريدة عبر حسابه على تويتر ان كل شيء على ما يرام.

وتابع ترامب: “الصواريخ تم اطلاقها من ايران على قاعدتين عسكريتين في العراق ويجري حاليا تقييم الاصابات والاضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية”.

واضافت ترامب: “لدينا اقوى جيش في العالم وسأدلي بتصريح غدا صباحا”.