كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 05:52 صباحاً - في اول تعليق له على الضربة الايرانية على قواعد عسكرية عراقية تضم جنودا امريكية قال الرئيس الامريكي في تغريدة عبر حسابه على تويتر ان كل شيء على ما يرام.
وتابع ترامب: “الصواريخ تم اطلاقها من ايران على قاعدتين عسكريتين في العراق ويجري حاليا تقييم الاصابات والاضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية”.
واضافت ترامب: “لدينا اقوى جيش في العالم وسأدلي بتصريح غدا صباحا”.
كانت هذه تفاصيل خبر في اول تعليق على الصواريخ الايرانية.. ترامب: “كل شيء على ما يرام”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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