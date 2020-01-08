كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 05:52 صباحاً - عبرت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن قلقها من الاحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة والتي تبدو انها على مشارف حرب واسعة.
وقالت مايا دياب في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “هل هذه الصواريخ تنذر ببداية الحرب العالمية الثالثة؟؟ أم حرب شرق أوسطية؟؟ تحرّك الاعلام العالمي وتهديد #أميركا و #إيران يدعوان إلى قلقٍ شديد”
يذكر ان ايران قد شنت هجمات صاروخية على قواعد عسكرية في العراق تضم قوات أميركية عاملة ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش وذلك انتقاما لاغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب بعد الهجمات الايرانية: “هل هي بداية الحرب العالمية الثالثة؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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