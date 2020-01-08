شاهد.. كندة علوش تحذر من الفتنة في قضية نانسي عجرم

الأربعاء 8 يناير 2020

اعترضت الفنانة كندة علوش على تركيز السوشيال ميديا في قضية الفنانة نانسي عجرم، على جنسية اللص الذي اقتحم منزلها، مؤكدة أن ذكر لقب مجرم، أو قتيل سيكون كافيًا، منعًا لإشعال فتنة غير مقصودة.



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كتبت كندة علوش، عبر حسابها بموقع التدوينات العالمي "تويتر": "لما يكون في مجرم حرامي أو قتيل هي الألقاب بتكفي للكلام عن متهم وقانونيًا ما بتستخدم جنسية المتهم للدلالة عنه.. أكيد الضرر الواقع على أسرة فيها أطفال هو ضرر نفسي كبير نتمنى تجاوزها بأسرع وقت، بس الفتنة خطر كبير، يا ريت المواقع والمنابر الإعلامية تكون أكثر وعيًا بصياغة الخبر".

جدير بالذكر أن الفنانة نانسي عجرم تعرضت قبل يومين هي وأسرتها إلى فترة عصيبة، بعد اقتحام منزلها من قبل شاب ملثم يحمل سلاحًا بغرض السرقة، ودخل في اشتباك مع زوجها الدكتور فادي الهاشم، نتج عنه تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتله.