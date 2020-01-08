شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعاون عبدالفتاح الجرينى وعمرو الشاذلى فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن عمرو الشاذلى مع المطرب المغربى عبد الفتاح الجرينى بأغنية فى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة من ألحان عمرو المصرى، وتنتمى إلى أغانى المقسوم وتشبه أغنية "اشوف فيك يوم" الذى قدمها الجرينى قبل ذلك، كما أكد الشاذلى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" واصفا إياه بصوت قوى ومميز ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.

وطرح المطرب المغربى عبد الفتاح الجرينى أغنية بعنوان "لفة" على طريقة الفيديو كليب، من كلمات شندى وكانكا، ألحان المدفعجية، توزيع ديزل برودكشن، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالكريسماس.

ويستعد الجرينى لطرح أغنية جديدة من كلمات محمد رفاعى، وألحان وليد سعد، وتوزيع رامى المصرى.

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وقال موزع الأغنية رامى المصرى، سابقا، إنه سعيد بالتعاون مع الجرينى فى الأغنية، متمنيا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور بعد طرحها على يوتيوب.

كما يتعاون الجرينى مع الموزع الموسيقى شريف مكاوى فى أغنية جديدة، الذى أكد أنه سعيد بالتعاون مع عبد الفتاح الجرينى فى الأغنية "سينجل"، موضحا أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال الجرينى الغنائية التى قدمها من قبل، متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور وقت طرحها عبر الإذاعات، والسوشيال ميديا.

يشار إلى أن عبد الفتاح الجرينى طرح مؤخرا كليب "إحنا أفريقيا"، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدى، ومكساج وماستر محمد صقر، والتى تم طرحها فى الصيف الماضى وقت انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية فى مصر.

وكان من المفترض مشاركة الجرينى فى فيلم يحمل غسم "كلمة حب" يشارك فى بطولته بجانبه الفنانة ياسمين رئيس، التى تقوم بدور البطولة النسائية أمامه، والفنانة رجاء الجداوى وأحمد حلاوة والراقصة دينا، وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى واخراج شريف صبرى ولكنه توقف بسبب ارتباطاته بأعمال فنية اخرى وألبوم مقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.