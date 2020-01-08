شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صواريخ إيران على قاعدة عين الأسد.. هنيدى لترامب: "أنت نايم ولا إيه؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الفنان محمد هنيدى من الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، وذلك عقب تأخره فى الرد على الهجوم الإيرانى الذى شنته فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بصواريخ على قاعدة عين الأسدة الأمريكية بمحافظة الأنبار فى العراق.





وكتب محمد هنيدى عبر حسابه الشخصى على "تويتر" موجهًا حديثه للرئيس الأمريكى: "أنت نايم ولا أيه؟".

وأعلن الحرس الثورى الإيرانى استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بمحافظة الأنباء العراقية انتقامًا لمقتل قاسم سليمانى القيادى بالحرس الثورى الإيرانى أثر هجوم أمريكى استهدفه منذ أيام قليلة.

ومن جهة أخرى، نقلت قناة العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الحرس الثورى يحذر الولايات المتحدة الأمريكية من الرد على قصف قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار العراقية.

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كانت 10 صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد التى تستضيف قوات أمريكية فى محافظة الأنبار غرب العراق، وجرى سماع دوى انفجار فى مدينة أربيل بكردستان العراق.

فى المقابل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكى وقوات التحالف فى العراق.

كما قالت "البنتاجون"، "نعمل على التقييم الأولى للأضرار الناجمة عن الهجوم.. سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا فى المنطقة والدفاع عنهم"