فنان سعودي يشيد بفيلم "بنات ثانوي".. هذا ما قاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، سكرين شوت لرأي الفنان السعودي ماجد العبيد، في فيلم "بنات ثانوي".

وكتب ماجد العبيد: "خرجنا من العرض الخاص لفيلم (بنات ثانوي)، أنتم على موعد مع فيلم سينمائي يعيد للإذهان معني أن يكون للسينما قيمة ودور في تهذيب البشر ونشر القيم، شكرا للصديق المؤلف أيمن سلامة".

وتدور أحداث فيلم بنات ثانوي حول فترة المراهقة، حيث تبحث 5 فتيات في مرحلة المراهقة عن ذاتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الثانوية.

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بطولة جميلة عوض ومحمد الغيطي ومحمد الشرنوبي وهنادي مهنى ومايان السيد وهدى المفتي ومحمد مهران، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

يُذكر أن ماجد العبيد، ممثل سعودي، من مواليد 1 يوليو 1969 في العاصمة ومن أهم أعماله في الدراما التليفزيونية، مسلسلات: (محاكمة الجيل) 1989، (أبو مشعاب) 1992، (نوادر العرب) 1996، (هارون الرشيد) 1997، و(أيام السراب) 2009.