تكريم حمو بيكا بنادي المعاقين في الإمارات.. هذا ما قاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر مغني المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" صورة له في أثناء تكريمه بالإمارات. وكتب بيكا: "كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسهم حاكم الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات على استضافتهم وتكريمهم لي بنادي الثقة للمعاقين بإمارة الشارقة". يذكر أن حمو بيكا هاجم الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، مؤخرا، بعد أن زعم أن الأخير منعه من الظهور في حلقة بأحد برامج قناة النهار، ليلة رأس السنة.

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