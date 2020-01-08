بحضور أوس أوس.. علي ربيع يوقع لـ"ليفربول" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان علي ربيع عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له وهو يمسك قميص نادي ليفربول، وبجواره صديقه الفنان أوس أوس.
وكتب علي ربيع: "الحمد الله مضيت مع نادي ليفربول مع أوس أوس، طبعا شكرًا يا صلاح علي الهدية دي، والله أحلى تيشيرت غالي عليا قوي، Mo Salah the Egyptian king".
يُذكر أن محمد صلاح أعلن أكثر من مرة أنه يتابع مسلسلات علي ربيع، ويعتبر نجوم مسرح مصر المفضلين بالنسبة له في المشاهدة.
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