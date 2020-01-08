فروزن 2.. أعلى فيلم أنيميشن يحقق إيرادات في التاريخ

الأربعاء 8 يناير 2020

حصد الجزء الثاني من سلسلة أفلام الأنيميشن "فروزن Frozen" مليارا و325 مليون دولار منذ طرحه حول العالم حتى الآن، متفوقا على الجزء الأول الذي اكتفى بتحقيق مليار و281 مليون دولار.



وفقا لموقع "مترو" البريطاني، جاء فيلم الأنيميشن "إنكريدابلز 2 Incredibles 2" في المركز الثالث لقائمة الأعلى إيرادات في تاريخ أفلام الأنيميشن، برصيد مليار و243 مليون دولار، وفي المركز الرابع جاء فيلم "مينيونز Minions" برصيد مليار و159 مليون دولار.

وعلى الرغم من أن النسخة الحية من فيلم الأنيميشن الكلاسيكي "الأسد الملك The Lion King" حققت أرباحا ضخمة، وصلت إلى مليار و254 مليون دولار، إلا أن الفيلم يبدو أقرب للأفلام الحية منه إلى أفلام الأنيميشن، لذلك لم يتم وضعه في القائمة.

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سلسلة أفلام "فروزن" بجزأيها وفيلم "إنكريدابلز 2" من إنتاج ديزني نجحت في السيطرة باكتساح على قائمة أفلام الأنيميشن الأعلى إيرادات في التاريخ.

وبالإضافة إلى دخول "فروزن 2" التاريخ كأعلى أفلام الأنيميشن تحقيقا للإيرادات في التاريخ، نجح الفيلم في اقتناص المركز الثالث لأعلى أفلام عام 2019 في إيرادات، بعد فيلم "أفنجرز: نهاية اللعبة Avengers: Endgame" بمجموع 2 مليار و79 مليون دولار، وفيلم (الأسد الملك).

طٌرح فيلم "فروزن 2" 22 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن إخراج جينيفر لي وكريس باك، ويدور حول مغامرات الشقيقتين إلسا وآنا لكشف الغموض عن أصول عائلتهما.