الجزء الثانى من Jumanji لـ ذا روك يتخطى تكلفة الأول الإنتاجية بـ 5 خمس أضعاف

استطاع الجزء الثانى من سلسلة أفلام Jumanji، الذى طرح تحت اسم " Jumanji: The Next Level "، أن يزيد من إيراداته بشكل كبير، حيث وصلت إلى 200 مليون دولار في أيام قليلة، وبالتالي وصل إجمالى إيراداته إلى 609 ملايين و 933 ألف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه يوم 13 ديسمبر من العام الماضى فى دور العرض المختلفة حول العالم، ليكون الفيلم بذلك تخطى تكلفته الإنتاجية بحوالى 5 أضعاف، حيث بلغت ميزانيته 125 مليون دولار أمريكى.

كما حقق فيلم Jumanji: The Next Level إيرادات وصلت إلى حوالى الـ 59 مليون دولار أمريكى في افتتاحية الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية، وانقسمت إيراداته بين 235 مليون و 933 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 374 مليون دولار أمريكى من إيرادات حول العالم.

وشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول من السلسلة، الذى طرح تحت اسم Jumanji:Welcome to the Jungle""، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، وطرح في عام 2017.

ودارت أحداث الجزء الأخير فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدٍ للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.

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ومن المقرر أن يعرض لـ دواين جونسون فيلم Jungle Cruise في 2020 ، وهو من بطولة إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز وغيرهم من النجوم العالمين، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.

فيلم Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.

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