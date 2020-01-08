شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. اعرف أكثر عن الموسم السادس لـ Grace and Frankie من التريلر الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة Netflix أول تريلر للموسم السادس لـ مسلسلها التليفزيونى " Grace and Frankie" ، ومن المقرر عرض أولى حلقات الموسم الجديد في 15 يناير الجارى، وسيتكون الموسم الجديد من 13 حلقة، والمسلسل من بطولة ليلى توملين وجين فوندا، مارتن شين، وسام ووترستون، وبروكلين ديكر، وحزيران ديان رافائيل.

وتدور أحداث مسلسل "Grace and Frankie" حول مجموعة سيدات سريعا ما يتعارفن على بعضهن عن طريق موقف معين، وعندما تجتمعن مع بعضهن نكتشف أنهم يعانون من أن أزواجهم مثليون حسبما نشر موقع " tvseriesfinale"، وكانت قد أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد المسلسل لـ موسم سابع، والذى من المقرر أن يطرح في خلال العام المقبل 2021.

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وكان قد عرض الموسم الثانى من مسلسل You الأسبوع الماضى، وحاز على إعجاب الكثير ممن شاهدوه حول العالم، ولم تعلن الشبكة المنتجة نيتفلكس، عن وجود موسم ثالث من العمل أو لا، ولذلك صرحت كاتبة المسلسل سيرا جامبل، عن بعض أفكارها حول الموسم الثالث لـ موقع " The Hollywood Reporter ".

وقالت جامبل "لقد تم وضع الكثير من الخطط للمحافظة على رواية القصة الأصلية، ودارالموسم الأول في نيويورك ، أما عن الموسم الثاني فـ دار فى لوس أنجلوس، ولذا فإننا نحضر للمكان الذي نود أن نذهب إليه فى الموسم الثالث، ونرغب فى أن يكون فى ضواحى أحدى المدن، ليكون معزول أكثر، بالإضافة إلى أن الشخصية الرئيسية ستكون أم لطفلة، ولكنها يكتشف أنها شخص أخر غير الذى يعرفه هو، وأعتقد أن أهم شيء في المشهد الأخير هو التأكيد على أن جو لا يزال جو بطريقة لن تكون رائعة بالنسبة لجو".