شكرا لقرائتكم خبر عن زينة بعد انفصال أصالة وطارق العريان: الله يسامحهم وأتمنى الخير للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة زينة معلقة على انفصال النجمة أصالة وزوجها المخرج طارق العريان وذلك بعد تواصل ”الخليج 365” معها، إنها لن تتدخل فى حياة أحد كما أنها لا تحب الحديث عن حياة أحد الشخصية حتى إذا كان هؤلاء أعطوا الحق لأنفسهم وتدخل فى حياتها وتسبب فى أذى لها، مؤكدة أنها تتمنى الخير للجميع وربنا يسامحهم وتركيزها الوحيد كيفية تطوير نفسسها فى العمل ورعاية أولادها.

وكانت أصالة قد اتخذت موقفاً داعماً لأحمد عز فى أزمته ضد زينة وعلقت فى أكثر من مناسبة على القضية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة منتقدة زينة رغم أن الأمور وقتها كانت فى ساحة القضاء، إلا أن عمل عز وقتها مع طليقها طارق العريان فى فيلم "ولاد رزق" ومن بعده "الخلية" وأخيراً "ولاد رزق 2" جعلها داعمة له طوال الوقت، وعلقت: الله يسامحهم وأتمنى الخير للجميع

وفى سياق أخر احتفلت زينة بفيلمها الجديد "الفلوس" مع أصدقائها وعائلتها وأقاربها، الأسبوع الماضى، حيث أقامت عرض خاص صغير للفيلم فى سينما أحد الفنادق المطلة على النيل بحضور والدتها وشقيقها وخالتها وعدد آخر من أقاربها، وذلك بعد طرح الفيلم فى جميع دور العرض المصرية والعربية بدء من يوم 25 ديسمبر الماضى وتحقيقه نجاحاً كبيراً على مستوى شباك التذاكر فى مصر والدول العربية.

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فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين، وتدور الأحداث حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

وتعود زينة للعمل مع تامر حسنى فى السينما بعد غياب 11 عاماً كاملاً حيث كان آخر فيلم جمعهما "كابتن هيما" اخراج نصر محروس عام 2008، كما يسجل "الفلوس" التعاون الرابع بين زينة وتامر بعدما قدما سويا أيضاً "حالة حب" إخراج سعد هنداوى عام 2004 و"سيد العاطفى" إخراج على رجب عام 2005 .