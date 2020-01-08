ايران تعلن استهداف قاعدة امريكية في العراق بعشرات الصواريخ

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 02:57 صباحاً - أعلن التلفزيون الإيراني، الثلاثاء، أن الحرس الثوري نفذت هجوما صاروخيا على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وذلك بعدما أفاد مراسل “العربية/الحدث” بأن هجوماً بـ 9 صواريخ ضرب القاعدة التي تضم قوات أميركية.

وفي بيان نُسب للحرس الثوري الإيراني، أكدت فيه الميليشيا استهداف قاعدة عين الأسد انتقاما لمقتل قاسم سليماني بالعملية الأميركية، الجمعة الماضي، في بغداد.

دوره، قال مسؤول كبير في البنتاغون، الثلاثاء، إن قاعدة عين الأسد في العراق تعرّضت لهجوم بـ 6 صواريخ، ولم يعرف إن كان هناك أية إصابات.

وأضاف المسؤول أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن أي أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم، إلا أنه قال إن الجناح الذي يضمّ الوجود العسكري الأميركي في قاعدة عين الأسد طاله القصف الصاروخي.

من جهة أخرى، أفادت معلومات بسماع صافرات إنذار وسط تحليق مروحي أميركي في سماء قاعدة عين الأسد غرب العراق.