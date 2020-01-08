ليوناردو ديكابريو يتبرع بـ15.6 مليون دولار للحيوانات النادرة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجم والممثل الأمريكي ليوناردو ديكابريو، والذي يجسد دور البطولة فى العديد من الأفلام العالمية، سيجسد نفس دور البطولة أيضا ولكن في حماية البيئة والمحافظة على اتزانها وعدم اختلال الاماكن البرية، حيث تبرع بـ 15.6 مليون دولار تبرعات من أجل حماية وانقاذ الحيوانات النادرة.

وكشف الموقع الرسمي لمؤسسة نجم الأوسكار الخيرية، بإن النجم العالمي تبرع بمبلغ 15.6 مليون دولار، من المؤسسة الخيرية التي تحمل أسمه، تحت عنوان حماية أخر الأماكن البرية في العالم وإنقاذ الحياة البرية المعرضة للانقراض.

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وتأسست الجمعية الخيرية من قبل الممثل عام 1994، ونجحت في جمع مئات الملايين من الدولارات على مدار السنوات الماضية لمشاريع حماية البيئة داخل أكثر من 40 دولة، ومازال النجم العالمي الحائز على جائزة الأوسكار يهتم بشدة بقضية تغير المناخ التي تعد الأولوية الاولي لمؤسسته الخيرية.

النجم العالمي حرص على مساندة الشعب الأسترالى في كارثة حرائق الغابات، التي اسفرت عن كوارث كبيرة، في ظل إهمال كبير من المجتمع الدولي لانقاذ ما يمكن انقاذه، ونشر نجم الأوسكار المهتم بحقوق البيئة، صورة لحيوان “الكنجر” الشهيرة وسط الحرائق، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام

وكتب ليوناردو على الصورة التى نشرها قائلا: استراليا مشتعلة، والصيف بدأ بدرجات حرارة وصلت لـ 48.9 درجة مئوية وسجلت جفاف، وسط قتل أكثر من نصف مليار حيوان بسبب الحرائق، بالإضافة إلى أكثر من 20 شخص واحرقت الاف المنازل، وتسببت الحرائق في انبعاث كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى الدخان الذي غطي معظم الانهار الجليدية في نيوزيلندا والتي تسرع عملية ذوبان الجليد، كل هذا ولم ينتج اى عمل سياسي دولي لانقاذ ما يمكن انقاذه في أستراليا، ومازلنا نفشل في الربط بين أزمة المناخ وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة والكوراث الطبيعية.