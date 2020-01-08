أول ظهور لزوج نانسي عجرم بعد إطلاق سراحه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت السلطات اللبنانية سراح زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الطبيب فادي الهاشم، وذلك بعد احتجازه لقتل لص تسلل لمنزله ليلا بغرض السرقة وتسبب في ترويع أسرته.

ونشرت الإعلامية دارين شاهين أول صورة لزوج الفنانة اللبنانية بعد إطلاق سراحه، وكانت نانسي ووالدها برفقته، وعلقت قائلة: “الحمدالله على سلامتكم”.

وكانت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قد قررت الإفراج عن زوج نانسي بعد اطلاعها على كل الملف وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة وبعد تأكدها أن ما قام به كان دفاعا مشروعا عن النفس على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان.

Advertisements

وكانت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قد اتخذت قرارًا بتوقيفه للتحقيق في ملابسات القضية، وهو الأمر الذي يعتبر إجراءً طبيعيا وقانونيا لحين استكمال التحقيقات وتبيان تفاصيل الحادثة من قبل قاضي التحقيق الذي يصدر الحكم بإبقاء الهاشم قيد التحقيق أو الإفراج عنه.

ووفقا لهذا القرار، فقد جرى توقيف الهاشم منذ ظهر الأحد الماضي لينقل بعد ذلك الى مستشفى الحياة بعد تعب ألم به نتيجة الحالة العصيبة التي مر بها.

محامي العائلة غابي جرمانوس كان قد أعلن في وقت سابق أن الدكتور فادي الهاشم قد لجأ الى القانون واضعًا بحوزته كل المعلومات التي توافرت من كاميرات المراقبة، مؤكدًا رهانهم وثقتهم بالقضاء اللبناني، خاصة أن الهاشم كان في حالة دفاع عن النفس، داعيًا إلى وقف الاستغلال الإعلامي، نافيًا كل ما أشيع في الأيام القليلة الماضية حول معرفة مسبقة بالضحية، مشيرًا إلى أن لا عائلة موكله ولا العاملين في المنزل على معرفة مسبقة به.