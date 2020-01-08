قرار قضائي جديد خاص بدنيا بطمة وشقيقتها في قضية فضائح المشاهير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر القضاء المغربي رفع قيمة الكفالة المالية التي فرضت على الفنانة المغربية دنيا بطمة، في قضية حساب فضائح المشاهير «حمزة مون بيبي» عبر تطبيق «سناب شات»، وهي نفس القضية التي تورطت فيها شقيقتها ابتسام.

فقد قضت محكمة الاستئناف بمراكش برفع الكفالة المالية لدنيا بطمة إلى 50 مليون سنتيم، أي ما يعادل 500 ألف درهم مغربي، ورفع قيمة الكفالة أيضا بالنسبة لشقيقتها ابتسام بطمة إلى 30 مليون سنتيم.

كما قررت المحكمة الإبقاء على قرار منع السفر، وسحب جواز السفر المغربي من دنيا وشقيقتها، مما كشف أن القضية ستتخذ أبعادا أخرى، خاصة بعد ظهور معلومات جديدة في القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام.

Advertisements

وكانت السلطات المغربية قد استدعت الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام للتحقيق معهما لتورطهما بقضية حساب فاضح للمشاهير عبر تطبيق “سناب شات”، الذي عرف باسم “حمزة مون بيبي”.

وبمجرد وصول دنيا بطمة للمغرب قادمة من البحرين، تم القبض عليها والتحفظ على هاتفها وتفتيشه التأكد من علاقتها بالحساب.

واستمر التحقيق مع دنيا بطمة وشقيقتها 12 ساعة كاملة أمام محققي الشرطة القضائية بالدار البيضاء الذين قرروا منعهما من السفر خارج البلاد لحين استكمال التحقيقات.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تولّت التحقيق في هذه القضية، كشفت تورُّط بعض الأشخاص بالحسابين المثيرين للجدل “أدمين حمزة مون بيبي” و”حمزة مون بيبي” من بينهم شخصيات معروفة ، على رأسهم الفنانة دنيا بطمة، وشقيقتها ابتسام بطمة، وصديقة مقرّبة لها تُدعى سكينة كلامور، وشقيقتين لمنتج تلفزيونيّ معروف، وطالب من مدينة أكادير وشاب آخر من مدينة القصر الكبير.