براد بيت: حياتي الشخصية أشبه بكارثة

الأربعاء 8 يناير 2020

سخر الممثل الأمريكي براد بيت من تقلبات حياته الشخصية مؤخراً، على هامش فوزه بجائزة أفضل ممثل بحفل جولدن جلوب الأخير، عن فيلم "حدث ذات مرة في هوليوود Once Upon Time in Hollywood".