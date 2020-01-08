ابنة الفنان عمرو دياب تشعل موقع التواصل الاجتماعى" إنستجرام" بأغنية أجنبي

القاهرة - لايف ستايل حرصت زينة عاشور والدة كنزي وجانا وعبد الله عمرو دياب، على نشر عدة من مقاطع الفيديو لإبنتها جانا عبر خاصية القصص ‏المصورة لحسابها الخاص بموقع انستجرام.‏ وظهرت جانا عمرو دياب رفقة أحد أصدقائها في منزلها بالقاهرة، وهما يغنيان أغنية "shallow" ‏كثنائي، وعلقت والدتها زينة عاشور على الفيديو قائلة: "موهبة عظيمة".‏ كانت جنا عمرو دياب قد نشرت مجموعة من الصورة خلال قضائها عطلة بالجونة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت جانا عمرو دياب بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت تيشرت أبيض، وبلوفر أسود، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة، ولم تتكلف في وضع المكياج. قد يهمك أيضا: زوجة عمرو دياب تخطف الأنظار بإطلالة مُميّزة عمرو دياب يرقص مع دينا الشربيني على "قمرين"

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