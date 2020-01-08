شكرا لقرائتكم خبر عن نيتفلكس تتحدى العالم من جديد.. دنيس هايسبيرت يلعب دور "إله" فى آخر مواسم Lucifer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم الممثل العالمى دنيس هايسبيرت إلى الموسم الخامس والأخير من مسلسل Lucifer ، حسبما نشرت مجلة Entertainment Week، أن الممثل سيكون له دور مهم يلعبه، حيث ‘نه سيلعب دور "إله"، والد لوسيفر وأمناديل، ويلعبهما توم إليس ودي بي. وودسايد، وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك وودسايد وهايسبيرت في عمل واحد، حيث أنهما ظهرا في مسلسل 24، ولعبا دور أخوان، وكما صرح أحد العاملين في المسلسل، أنهم لم يكن متأكد أن هايسبيرت يريد أن يشارك في سلسلة نيتفلكس الشهيرة.



دنيس هايسبيرت ودي بي. وودسايد

وكانت قد سعت الشبكة إلى زيادة عدد ساعات الموسم الخامس والأخير من العمل، ليصبح بذلك عدد حلقاته 16، وجاءت هذه الخطوة لإضافة حلقات إضافية بسبب دعم متابعى العمل، وهي نفس القاعدة التي انتقل المسلسل من شبكة Fox السابقة إلى Netflix، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

وستصل عدد حلقات مسلسل Lucifer إلى 77 حلقة مع انتهاء الموسم الخامس والأخير، وبذلك سيكون Lucifer واحدا من أطول المسلسلات الأصلية على شبكة Netflix

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المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 يحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج.

يشارك فى بطولة مسلسل Lucifer عدد كبير من النجوم أبرزهم توم أليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.

قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص الهزلية ساندمان والذى أصبح لاحقًا بطل الرواية المصورة الجانبية سلسلة كتاب لوسيفر Lucifer DC Comics التى كتبت بواسطة مايك كارى، وتدور حول الشيطان لوسيفر أمير الجحيم الذى يشعر بالملل وينجذب إلى سحر مدينة لوس أنجلوس، حيث يفتتح "بارًا" صغيرًا بعد تقاعده من مهامه الأبدية، لينخرط فى مجموعة من الجرائم الغامضة مع مساعديه من الشياطين.