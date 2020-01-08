شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نصر: كل الشخصيات اللى قدمتها قريبة من قلبى.. وبعشق ذكية زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الفنان الكبير إبراهيم نصر، أن يحفر اسمه في أذهان المصريين، بفضل الأعمال الفنية التى قدمها خلال الثمانينيات والتسعينيات وأيضًا فى الألفية الجديدة، بل وأيضا بتميزه الشديد فى برامج الكاميرا الخفية، حيث كان أشهر من قدم الكاميرا الخفية على شاشة التليفزيون المصرى.

ورغم الابتعاد عن الأعمال الفنية، إلا أن نصر، مازال محافظًا على قدر كبير من رونقه وتألقه، حيث أجرت الإعلامية إنجى على حوارًا معه نشرت جزءًا منه عبر حسابها على انستجرام.

إبراهيم نصر قال، إن أقرب شخصية لقلبه قدمها كانت شخصية، "كل الشخصيات اللى قدمتها قريبة من قلبى.. لا أستطيع أن أفعل شيئا إلا إذا أحببته.. فمثلا زكية زكريا.. مش بحبها بس بعشقها.. سواء البلدى أو المودرن".

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ويشارك الفنان الكبير إبراهيم نصر في فيلم "صاحب المقام" لآسر ياسين ويسرا وأمينة خليل، وبيومى فؤاد، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

وظهر إبراهيم نصر ظهر فى رمضان قبل الماضى من خلال مسلسل "فوق السحاب، والذى شارك فى بطولته هانى سلامة ونهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفانى صليبا ومنى عبد الغنى وميرنا نور الدين وشادى ألفوس وتونى ماهر وعزة مجاهد ووائل عبد العزيز، وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، للمنتج الكبير تامر مرسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وقدم العام قبل الماضى أيضا في فيلم "الكهف"، وشارك في بطولته كل من محمود عبد المغنى وماجد المصرى، ومى سليم وروجينا وإيهاب فهمى وصبرى عبد المنعم، وعايدة رياض، وإخراج أمير شوقى، وتأليف سامح سر الختم.