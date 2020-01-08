نبيل الحلفاوي: استرحت لفوز مانيه بلقب الأفضل لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على فوز السنغالي ساديو مانيه، لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، أمس.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "استرحت لفوز مانيه، صلاح فاز بها مرتين، وبالتأكيد كان مانيه يحتاج بشدة لهذا اللقب الشخصي،

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أظن أن فوزه بها سيحرره من ضغط كان مبررا وطبيعيا، هو يستحقها فعلا، وسنرى لها انعكاسا إيجابيا على أدائه بل وعلى علاقته بصلاح في الملعب وخارجه، خاصة بعد أن يتلقى منه التهنئة المناسبة الصادقة".

وأقيم حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا، أمس، في الغردقة، وفاز مانيه بجائزة أفصل لاعب، فيما حل محمد صلاح في المركز الثاني، والجزائري رياض محرز في المركز الثالث.