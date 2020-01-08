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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانه كارمن سليمان عبر حسابها بموقع "إنستجرام" صورة لها مع زوجها الملحن مصطفى جاد، ونجلها زين.
وكتب كارمن على الصورة التي أخفت بها ملامح زين كعادتها في الصور التي تنشرها له: "عيد ميلاد قلبي زين مصطفى جاد، زوزي بقى عمره سنتين".
يُذكر أن كارمن سليمان تزوجت من الملحن مصطفى جاد في عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر أخفت ملامحه.. كارمن سليمان تحتفل بعيد ميلاد ابنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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