ياسمين صبري أنيقة وسلمى أبو ضيف في البرازيل.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بجمبسوت أسود أنيق.

ولاء الشريف

نشرت الفنانة ولاء الشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرمس بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بقوام رشيق.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من مدينة أسوان جنوب مصر.

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راغب علامة

نشر الفنان اللبناني راغب علامة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بنجله الأكبر "خالد"، وهو يساعده في تناول القهوة بكواليس برنامج (ذا فويس).

فاطمة الناصر

نشرت الفنانة التونسية فاطمة الناصر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من تايلند.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال جريئة.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها بصحبة "قطتها".

لجين عمران

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بالنجم السعودي رابح صقر.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من زيارتها الأخيرة للبرازيل.