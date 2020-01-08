"دور حصدت عليه عدة جوائز واتهموها بالفسق والفجور".. حكايات الفنانة إنتصار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحتفل غدا الفنانة إنتصار بعيد ميلادها، إذ ولدت في 8 يناير 1971 في الإسكندرية، وحصلت على بكالوريوس كلية التجارة من جامعة اﻹسكندرية، وبدأت حياتها الفنية من خلال التمثيل على مسرح الجامعة.

واكتشفها المخرج رأفت الميهي وقدمها في فيلم (تفاحة)، واشتهرت بأدوراها الكوميدية، عملت في العديد من الأفلام منها (سهر الليالي، أبو علي، ولاد العم)، كما عملت في العديد من المسلسلات منها (الوتد، يوميات زوج معاصر، راجل وست ستات)، وغيرها الكثير.

ونرصد لكم في هذا التقرير بعض حكايات الفنانة إنتصار:

دور صغير وجوائز أكثر

دائما ما تصرح إنتصار إن ظهورها في فيلم "سهر الليالي"، والذي لم يتجاوز الدقائق، حصدت به جوائز أكثر من مشوارها الفني كله، وهي تكن معزة خاصة للمخرج هاني خليفة، مخرج الفيلم.

هجوم على محمد رمضان

وجهت الفنانة إنتصار، رسالة إلى زميلها محمد رمضان في شهر فبراير الماضي، بعدم التحدث عن حياته الشخصية، قائلة: "يقفل بوقه شوية، هو مش نمبر وان".

وقالت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" على قناة النهار: "الأغاني بتاعته حلوة، وبيحاول يعمل فيها شغل كويس، بيسلي نفسه في أوقات الفراغ، لكن نمبر وان هو عادل إمام، فضل على القمة 40 سنة، وحتى معروف عالميا، وسمير غانم في المسرح، وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز في السينما نمبر وان".

وتابعت إنتصار: "تامر حسني نمبر وان كمطرب اشتغل سينما، وعمرو دياب نمبر وان كمطرب يعرف يحتل المكانة دي لمدة 30 سنة".

رد محمد رمضان عليها

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نشر رمضان فيديو لإنتصار مع أسرتها يرقصون على أغنية مافيا، وكتب: " الفنانة الجميلة إنتصار مع ولادها، ربنا يخليهم لها".

وردت إنتصار على النجم محمد رمضان، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "كلك ذوق يا سمارة".

هجوم بسبب التصريحات

كثرا ما كانت تصريحات الفنانة إنتصار في البرامج التلفزيونية، مثار انتقاد من الجمهور، ومنها تصريحها في برنامج نفسنة عن مشاهدتها للأفلام الإباحية، وعلقت إنتصار على الأمر في برنامج "الليلة دي"، أن التصريح كان في الحلقة الأولى من البرنامج وأثار ضجة كبيرة، حتى أنها تلقت اتصالات من كل الوطن العربي.

وحكت أن التصريح مقتطع من سياقه، مضيفة: "البرنامج كان به فقرة لأخذ رأي الجمهور عن مشاهدة الأفلام الإباحية، فقال أحد الشباب: (بنصبر نفسنا)، فقلت (أعجبت بجراءته، ففهم من كلامي إنني أشاهد هذه الأفلام)".

ابنتها والقبلات

قالت الفنانة إنتصار، إنها لن تتدخل في قرارات ابنتها، عندما تكبر وتقرر دخول مجال التمثيل وأداء مشاهد تحتوي على قبلات.

وأضاف خلال حوارها في برنامج "واحد مع الناس" على قناة النهار: "أكيد مش هتتباس في السن دي، لكن بقت ممثلة وعندها 25 سنة مثلًا مش هأحكم عليها في حياتها واختيارتها، وممكن تكون متجوزة، ده قرارها، وأنا في سن الـ25 كنت باخد قرارتي بنفسي، ولما قلت التصريح ده قبل كده، سابوا الحوار كله ومسكوا في الجملة دي، رغم إني قلت لو قررت تبقى ممثلة".

بلاغات ضدها

بعد تصريحاتها في برنامج نفسنة والتي تم تفسيرها بدعوة للشباب المصري بمشاهدة الأفلام الإباحية لـ"تصبير أنفسهم"، توالت الدعاوى القضائية ضد الفنانة إنتصار لوقف برنامج "نفسنة"، وقضت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار أشرف عاصم، برفض دعوى اتهام الفنانة إنتصار بالتحريض على الفسق والفجور، لانتفاء الضرر الشخصي والجنائي على مقيم الدعوى.