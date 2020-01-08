فيديو| نانسي عجرم تحكي تفاصيل ليلة الرعب: "ما فعله فادي رد فعل.. وأعزي أسرة القتيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حكت الفنانة نانسي عجرم تفاصيل ليلة الرعب التي عاشتها فجر الأحد الماضي، بعد أن تم إخلاء سبيل زوجها فادي الهاشم، على ذمة القضية.

قالت نانسي لقناة أو تي في اللبنانية: "أشكر الله أنه نجاني من هذه المصيبة، ولا أتمنى أن يعيش أحد التجربة التي عشتها، وما فعله فادي كان ردة فعل لـ6 دقائق من التهديد والضغط العصبي الذي عاشه، وأي فرد يلوم فادي عليه أن يضع نفسه بدلا منه، ووقتها سيعرف حجم الضغط، فلا يوجد رجل يجد أهله وفتياته تحت هذا التهديد ولا يتصرف مثل فادي".

وتابعت نانسي: "انتهينا من العشا وصعدت الفتيات للنوم، وسمعنا صوت في المنزل فأخبرت فادي إنتي أشعر بصوت غريب.. ودخل السارق ومعه سلاح ويرتدي قناع ويضع سلاح آخر في خصره، ووضع السلاح على رأس فادي".

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وأكدت نانسي أنها لا تعرف السارق ولا يوجد بينها وبينه أي علاقة مسبقة، كما أشيع في وسائل الإعلام، بأن السارق كان يعمل لدي نانسي.

ووجهت نانسي عجرم التعازي لأهل القتيل ووالدته وزوجته، مشيرة إلى أنها لم تكن تتمنى أن يحدث ما حدث معها.

وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان للاقتحام فجر الأحد الماضي، من قبل أحد الأشخاص بغرض السرقة.

وأشارت التحقيقات إلى أن زوجها فادي الهاشم قتل الجاني في حالة دفاع عن النفس وعن أسرته، بعد التأكد من مهاجمة السارق للمنزل وهو مسلح، وأخلي سبيل فادي الهاشم على ذمة القضية.