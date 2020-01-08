موجز "الفن": ممثلة شهيرة تنجو من الموت.. وأصالة تنفصل رسمياً عن طارق العريان.. وهذا مصير زوج نانسي عجرم

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية وفاة شقيقة بيار رباط إثر ذبحة قلبية ممثلة شهيرة تنجو من الموت حرقاً! غادة رجب تحتفل بزفافها بحضور إلهام شاهين ودلال عبد العزيز وغيرهما –بالصور إخلاء سبيل فادي الهاشم زوج نانسي عجرم أصالة تعلن إنفصالها رسمياً عن زوجها طارق العريان بعد إجهاضها ..مي حلمي توجه رسالة مؤثرة لزوجها

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