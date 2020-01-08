أصالة تألمت وأعلنت طلاقها برقي واحترام

ميرنا وليد - بيروت - جاءت طريقة الفنانة السورية ​أصالة​ باعلان طلاقها من المخرج طارق العريان راقية ومن القلب بعيدا عن النزاعات والفضائح التي نشهدها غالبا في مثل هذه الامور بين الفنانين والفنانات.

ونشرت أصالة صورة جمعتها بزوجها طارق عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليها قائلة: "صباح الخير بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً ، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره. أصالة".

فأصالة التي ابدعت بالعديد من الحفلات بالفترة الماضية كانت تعاني من الداخل وتتألم وبقيت مصرة على تقديم فنها للناس وهذه فعليا رسالة الفن.



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