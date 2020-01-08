عمر العبداللات عاد لزوجته الأولى بعد أسبوع من زواجه الثاني.. ومارسيل خليفة سبب له صدمة

ميرنا وليد - بيروت - عمر حسين العبداللاتفنان أردني من مدينة السلط، ولد في 15 تشرين الاول/أكتوبر عام 1972، وقدّم أعمالاً كثيرة وحوالى 35 ألبوماً خلال مسيرة بدأت قبل 30 عاماً، ولا زالت مستمرة حتى اليوم.

نشأته

بدأ​عمر العبداللات​يغني منذ أن كان عمره تسع سنوات في الحفلات والأعراس، وتعلم العزف على العود وقدم وقتها الأغاني التراثية ​الأردن​ية، والأغاني الخليجية ذو المستوى الرفيع فكان يختار الاغنيات التي سيؤديها بعناية، فتطور هذا الذوق الفني معه في مسيرته وذلك كان السبب الاساسي في نجاحه إضافة إلى صوته وإحساسه.

أعماله

أطلقعمر العبداللاتأغنية للوطن في عهد الملك الحسين بن طلال، وهي من أول أغنياته التي كانت سبب شهرته، وتقول: "هاشمي هاشمي وأنا أشهد هاشمي ينصرك ربي أبو عبدالله يالهاشمي" . بعدها شارك مع فرقة "معان الشعبية"، ثم انفصل عنها وأطلق أغنية في بداية التسعينيات بعنوان "يا سعد".

أصدر أكثر من ألبوم وطني وعاطفي، وبلغ عدد ألبوماته حوالى 35، وقدم في أغلبيتها أغنيات وطنية، مثل : "جيشنا جيش الوطن"، وأغنية "غز البيارق"، وأغنية "جيش الأبطال"، و"كيف الهمة"، وغنى للشعب الفلسطيني ايام ظروف غزة أغنية "قادم قادم"، كما غنى أغنية قدس الأوطان "احنا فلسطينية".

شاركعمر العبداللاتفي أكثر من أوبريت، من أبرزهم: "الحلم العربي"، "بغداد لا تتألمي"، "الضمير العربي"، "صوت السلام"، وشارك في العديد من المهرجانات على المستوى المحلي والعربي.

رفض إعتبار قطر دولة إرهابية

في عام 2019 حلعمر العبداللاتضيفاً على احد البرامج، وحاول مقدم البرنامج أن يوقعه في فخ الأسئلة لمعرفة إن كان يعتبر أن دولة قطر تدعم "الإرهاب"، فسأله إن كان سيقوم بالغناء فيها في حالة وافقت على الشروط الـ13 لدول الحصار، ليرد العبداللات بقوله: "إن قطر دولة عربية وأنا لا أعرف هذه الشروط".

فعاد المذيع وسأله إن قام بالغناء في قطر بعد الأزمة "لأنها مع الإرهاب"، ليرد عليه أنه "لم يغن بعد ما حصل ولكن ليس لهذا السبب". ولاقت أجوبة عمر مديحاً كبيراً من قبل الاردنيين، الذين اعتبروا أن ​السعودية​ تحاول استغلالهم في أزمتهم مع قطر، من خلال وسائلها الإعلامية.

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معنى اسم عشيرته يثير الجدل

أوضحعمر عبداللاتمعنى اسم عائلته، ونفى أن يكون للموضوع علاقة بالأصنام اللات والعزة كما إعتقد البعض، وبرر الموضوع أن الاردنيين يحاولون تضخيم اسم العائلة، وأوضح أن جد العائلة يدعى عبدالله فأتى جمع الاسم العبادلله، كون هذا الاسم متداولاً في العائلة، وأتى تضخيمها لتتحول الى العبداللات.



​مارسيل خليفة​ سبب له صدمة

في احدى المقابلات تذكرعمر العبداللاتموقفاً حصل معه في صغره، مع الفنان اللبناني مارسيل خليفة، حيث كان يحضر له حفلًا في ​مهرجان جرش​، وكان معجباً به ويود أن يقابله بشدة، ولكن عندما حاول السلام عليه لم يلتفت إليه أبدًا فصدم وحزن ويقول انه كان درسا له.

وأضاف: "يلعن أبو الشهرة، لأن الدنيا بالنسبة لي جبر خواطر، والشهرة تذهب وتأتي، ولو أوقفني طفل يريد السلام عليّ سأقف له حتى لو اضطررت لإلغاء موعد لي أو التأخير".

حياته العاطفية

تزوّجعمر العبداللاتمن الإعلامية الاردنية ناريمان حميد، ورزقا بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات بولدين حسين وديالا، ثم انفصلا لمدة قصيرة قام خلالها بالزواج بفتاة مصرية من خارج الوسط الفني، وهي مصرية واسمها سوزي وذلك أثناء إقامته إحدى الحفلات بجرش على مسرح جرش الروماني. عندها لم يتحمل الزوجان الفراق في عام 2011 ، فعادا لاستئناف حياتهما الزوجية بعد اسبوع واحد من زواجه الثاني.

ناريمان حميد كانت قد بدأت مشوارها الاعلامي منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، قدمت خلالها العديد من البرامج الجماهيرية. وفي عام 2019 تخرجت إبنتهما ديالا، وهنأها عمر بكلمات مؤثرة: "عندما ولدتِ فرحتُ بك كثيراً زرعتك حُباً في قلبي ورويتك إحساساً من روحي حتى كبرتِ وغدوتِ زهرة تفوح عطراً وسحراً وجمالاً وإن شاء الله تعالى أدباً وإتزاناً وإلتزاماً".

وأضاف: "بنتي الحنونة ديالا اليوم بيوم تخرجك من حياتك المدرسية لتبدئي مرحلة جديدة من عمرك في طلب العلم ما بتعرفي فرحتي وأنا بشوفك متفوقة وناجحة ومصممة على تحقيق أحلامك، أبوكي بحبك كثير وبدعيلك دايماً يا أحلى الصبايا".