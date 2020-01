جيمس مكافوي إلتحق بالرهبنة وإمتهن التمثيل بسبب إمرأة.. وأدواره الصعبة كرسته نجماً

ميرنا وليد - بيروت - ​جيمس مكافوي​ هو ممثل اسكتلندي لديه مهارات في المبارزة بالسيف، كما أنه شخص رياضي، لمع نجمه فأصبح من أهم نجوم هوليوود على الرغم من مسيرته القصيرة وسنه الصغيرة، وقد يبدو الأمر غريباً إلا أن حيوانه المفضل هو القندس.

بدأ في مجال التمثيل حين كان لا يزال مراهقاً، في عام 1995 في The Near Room وصرح لاحقاً بأنه لم يكن مهتماً كثيراً بدراسة التمثيل إلا أن عشقه لزميلته ألانا برادي هو ما دفعه للاهتمام بهذا المجال. واشتهر عبر الشاشة الصغيرة حتى عام 2003، حين بدأت مسيرته السينمائية، وكان عمله التلفزيوني المتميز تضمن فيلم التشويق State Of Play ومسلسل الخيال العلمي Frank Herbert's Children of Dune وشارك في العديد من إنتاجات West End وحاز 3 ترشيحات عن فئة أفضل ممثل لجائزة لورانس أوليفييه، كما قدم أداء صوتياً للعديد من أفلام الرسوم المتحركة من بينها Gnomeo & Juliet و its sequel, Sherlock Gnomes, and Arthur Christmas.

فاز جيمس مكافوي بجائزة النجم الصاعد من الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون BAFTA عام 2006، كما تم ترشيحه لنيل جائزة أفضل ممثل في دور مساعد من BAFTA أيضاً عام 2007.

نشأته

ولدجيمس مكافويفي غلاسكو باسكتلندا في 21 نيسان/أبريل عام 1979، وكانت والدته اليزابيث جونستون تعمل ممرضة في مستشفى للأمراض النفسية والعصبية وقد توفيت في عام 2018 ، أما والده جيمس مكافوي الكبير فكان يعمل سائق حافلة، وقد انفصل والداه حين كان يبلغ السابعة من عمره، وكانت والدته تعاني من تردي صحتها فأرسلته للعيش مع جده وجدته لأمه، ماري وجيمس جونستون في محيط درامشابل بالقرب من غلاسكو، وعاشت معه والدته ، ولدى جيمس شقيقة تدعى جوي وأخ غير شقيق أصغر منه اسمه دونالد، ولم يتواصل مع والده منذ صغره، وارتاد مدرسة توماس أكيناس الثانوية .

ارتاد مدرسة جوردانهيل في غلاسكو وانضم لفترة قليلة للرهبنة، وفي مقابلة عام 2006 قال مكافوي بأنه فكر بأن يصبح راهباً منذ صغره، لأنها بدت له وسيلة لاكتشاف العالم من خلال العمل التبشيري، وخلال متابعة تعليمه عمل مكافوي في مخبز محلي.



إنطلاقته

إنتقلجيمس مكافويبعمر الـ20 عاماً إلى لندن، على أمل المضي قدمًا في التمثيل، وقدم بعض الأعمال التلفزيونية في انكلترا، حيث ظهر في برنامج The Inspector Lynley Mysteries and Foyle’s War.

ثم عمل في الولايات المتحدة الأميركية ونال دوراً في سلسلة Band of Brothers الذي يتحدث عن الحرب العالمية الثانية، وسلسة الخيال العلمي Children of Dune عام 2003 والمأخوذ عن كتاب لـ فرانك هيربت، وحصل على فرصته الكبيرة عندما كان يقدم دورMr. Tumnus في فيلم The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch, and the Wardrobe، وكانت شخصيته مخلوقاً نصف ماعز ونصف إنسان، وأحب الأطفال والصغار دوره كثيراً.

ثم تتابعت الأدوار المهمة التي قدمها بما في ذلك The Last King of Scotland عام 2006،Becoming Jane عام 2007، Atonement عام 2007، وX-Men: First Class عام 2011.

قدم The Last King of Scotland عام 2006، وظهر مكافوي مع أنجلينا جولي Angelina Jolie دور البطولة في Wanted عام 2008 وظهر لاحقًا مع ​هيلين ميرين​ وكريستوفر بلامر في The Last Station عام 2009 الذي يتحدث عن حياة الروائي الروسي الشهير ليو تولستوي Leo Tolstoy.



من أفلامه

في عام 2011 لعب مكافوي دور Charles Xavier في X-Men: First Class، وقد كان ​باتريك ستيوارت​ قد قدم هذا الدور في النسخة السابقة من X-Men، وX -Men Apocalypse وظهر مكافوي بدور صانع الوحش الأسطوري في Victor Frankenstein عام 2015.

له أيضًا مشاريع أخرى من ضمنها The Coldest City مع ​تشارليز ثيرون​ وأليسيا فيكاندر، وتألق بدور المصاب بانفصام الشخصية في فيلم الرعب والتشويق الأمريكي Split في عام 2017، وتم الإعلان عن إنتاج جزء ثاني منه، وفيلم Atomic blonde، Submergence ، وفيلم Glass 2019، و Dark phoenix 2019، وIT الجزء الثاني في هذ1 العام أيضاً.

حياة جيمس مكافوي الشخصية

التقى جيمس مكافوي بالممثلة آن ماري داف، أثناء عملهما في المسلسل البريطاني الكوميدي Shameles، وتزوجا في عام 2006 ولديهما طفل اسمه بريندان.

وعندما سئل في أحد البرامج التلفزيونية في ما إذا تمنى لو انتظر فترة أطول، قبل أن يتزوج فيمكنه استغلال شهرته بشكل أفضل، فكان جوابه بأنه تزوج من المرأة التي كان يحلم بها، وبأن العالم معها يبدو أقل خوفاً وبأنه بدأ يحب نفسه أكثر.

أحد المشاهير الذين يدعمون الصليب الأحمر البريطاني، وسافر إلى أوغندا للمشاركة في مشاريع تزيد من الوعي هناك.

قفز بشكل مرعب من أطول بناء مستشفى في العالم، في محاولة لكسب المال من أجل مساعدة Ugandan children's charity Retrak، وهي منظمة خيرية تساعد الأطفال في الشارع.