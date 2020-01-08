وجيه صقر أُصدرت مذكرة إحضار بحقه وبرع في أدوار الشر.. وهذه نقطة ضعفه

ميرنا وليد - بيروت - ​وجيه صقر​، ممثل لبناني ترك بصمته في الدراما التلفزيوينة، بعدما دخل إلى بيت كل لبناني، وشارك في العديد من المسلسلات اللبنانية والمشتركة وعدد من المسرحيات، وإستطاع أن يثبت قدراته من خلال تجسيد الشخصيات الصعبة، كممثل تستهويه أدوار الشر التي يجد متعة في أدائها.

تميّز أيضاً بتصريحاته الجريئة والقوية، كما شارك في الثورة التي إنطلقت منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، ولا تزال قائمة، ويعبّروجيه صقربجرأة عن رأيه في الإعلام من دون الخوف من أحد.

أبرز أعماله "هوجان"، "جمهورية نون"، "دولار"، "حبيبي اللدود"، "الهيبة"، "ولاد تسعة"، "أمير الليل"، ذات ليلة"، أبرياء ولكن"، "أمير الليل"، "​تشيللو​"، ذهاب وعودة"، "الخطيئة"، "جذور"، "العشق المجنون"، "أجيال"، "عصر الحريم"، "طالبين القرب" و"من أحلى بيوت راس بيروت". كما شارك في العديد من المسرحيات الروحية، وجسد في إحداها دور المسيح في مسرحية للأب فادي تابت.

نشأة وجيه صقر

ولدوجيه صقرفي عائلة تتولى تعليم الأجيال اللغة العربية، فوالده المتوفي كان أستاذاً في مدرسة القلب الأقدس والمونلاسال ووالدته أيضاً، الأمر الذي جعله يتقن اللغة العربية الفصحى ويؤديها في أدوار عديدة. شخصيته بعيدة عن أدوار الشر رغم اختياره الدائم لها ولديه نقطة ضعف على والدته التي لا يزال متعلقاً فيها تعلّقاً شديداً، وسبق أن رفض عدة أدوار في مصر لأنه لا يستطيع أن يتركها في لبنان وحدها، ولأن الطبيب لم يسمح لها بالسفر معه بسبب وضعها الصحي، وأكد أنه إنفصل عن خطيبته لأنها لم تقبل العيش مع والدته.

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وجيه صقر والهجرة

كشف وجيه صقر في برنامج "ما بدا هلقد" مع الإعلامية هلا المر أنه يطمح للعيش في مصر والعمل فيها، لأن هناك إحتراماً أكثر للممثل ويوجد فيها إستقرار، ويختار الهجرة من لبنان في حال بقي هذا الطاقم السياسي في بلده، ولم تلغَ الطائفية منه لتصبح هناك دولة مدنية.

خلاف وجيه صقر و​بيتر سمعان​

حصل خلاف بين بيتر سمعان ووجيه صقر، بعد تجسيد الأخير دور الزعيم الشرير في مسلسل "حبيبي اللدود"، الذي عرض على شاشة الـ "LBCI" ووصف واقع الحرب اللبنانية. وبعد عرض عدة حلقات منه خرج بيتر سمعان إلى الإعلام يتهم وجيه صقر بأنه أخذ الدور منه، وأن الدور كتب له. وأكدت كاتبة المسلسل ​منى طايع​ أن الدور كتب لوجيه صقر. وبعد ذلك أخذ بيتر سمعان يشن هجومه على العمل، معتبراً أنه ضعيف من ناحية الإخراج والممثلين. الأمر الذي دفع وجيه صقر الى عدم السكوت أمام هذا الهجوم ورد على بيتر سمعان بقسوة، الأمر الذي أشعل الخلاف بينهما أكثر. لكن بعد ذلك حذف بيتر سمعان جميع التدوينات التي كتبها عن المسلسل عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، معتبراً أنه لا يجب أن يتمّ التكسير بالدراما اللبنانية.

إلتحاقوجيه صقربالثورة

شاركوجيه صقرفي الثورة اللبنانية بشكل تلقائي، بعدما كان ينتظرها منذ زمن، وذلك عن طريق الصدفة حين كان يتناول العشاء في وسط بيروت، ورأى مسيرة من 20 شخصاً في الليلة الأولى، فإلتحق بهم وراح يدعو معهم للثورة ولإسقاط النظام، وكان أول من دعا الناس إلى المشاركة بالثورة عبر المحطات التلفزيونية، قبل أن يصبح عدد المتظاهرين بالآلاف.

وخلال مشاركته في الثورة اللبنانية، أعطى رأيه بسلاح ​حزب الله​ الذي اعتبره غير شرعي وطلب من رئيس الجمهورية أن يرحل لأن الشعب جائع.

تصريحاتوجيه صقرعن الثورة، أدت الى إطلاق مذكرة إحضار بحقه، من قبل الدولة اللبنانية للتحقيق معه.