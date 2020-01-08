زوجة وائل كفوري وصافيناز وراقصة الثورة وفضيحة جوهرة يتصدرن أخبار عام 2019

ميرنا وليد - بيروت - ككل عام تتصدر بعض الاخبار التي يحررها الزملاء في موقع الخليج 365 عناوين الصحافة الفنية، وتحدث ضجة كبيرة، خصوصاً أن موقع الخليج 365 يكون السباق في نشرها، فتدخل في خانة الأكثر قراءة وتحصد نسب تداول عالية بين قرائنا الأعزاء في موقع الخليج 365.

ومع إنقضاء عام 2019 وكما عودنا قراءنا الأعزاء، ننشر لكم قائمة الأخبار الإقليمية التي حصدت أعلى نسب قراءة عبر موقع "الفن"، والتي جاءت على الشكل الآتي:

صدر صافيناز يثير ضجّة- بالصورة

راقصة الثورة اللبنانية أشهر من ما تعتقدون.. رشحت لفيلم مصري مع السبكي

بعد طلاقها منه.. زوجة وائل كفوري تحدث ضجة بصورها الجديدة

خاص بالفيديو - فضيحة الراقصة جوهرة.. رقص وتعري مع خالد أحمد

فضيحة بالصور- أنجي خوري عارية تماماً وتمارس الجنس الثلاثي "مصابة بالإيدز"

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فضيحة..فيديو إباحي يجمع خالد يوسف وفنانتين مصريتين شهيرتين!

شقيق أحلام يثير الجدل بأنوثته ؟-بالصورة

هل قصدت صافيناز السخرية من جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها.. بالصورة

بالفيديو- فيفي عبده في وصلة رقص شرقية أمام بوابة بيتها

رولا شامية تتهم عادل كرم بحذف مشاھدھا.. وناصر فقيه يرد: "بلا أصل"