عزيز مرقة أنشأ موسيقى الـ RAZZ وأسسس مهرجان Bands Across Border.. وتعاون مع "أدونيس"

ميرنا وليد - بيروت - عزيز مرقة هو فنان وكاتب أغانٍ وملحن وموزع ومنتج موسيقي أردني، أطلق ما يعرف بموسيقى "الراز"، التي أبصرت النور على يديه، فجمع بين حبه للغناء والكتابة والتلحين في مسيرة ناجحة رغم عمره الصغير.

قد لا يكون شهيراً في العالم العربي، بسبب إستقراره في ​الولايات المتحدة الأميركية​، إلا أنه قدم العديد من الأعمال الناجحة التي برزت وجعلته يجول في العالم.

نشأته

ولدعزيز مرقةفي تونس في عام 1983، وعاش هناك لمدة 10 سنوات، قبل أن ينتقل للعيش في ​الأردن​ وتحديداً في عمان.

منذ ان كان صغيراً نما شغف الموسيقى في عزيز، فتعلم العزف على آلة البيانو في عمر الـ 12 سنة مع ساكو ترافيليان، وبدأت موهبته في العزف تكبر أكثر فحصل عزيز على شهادة مستوى 8 منح من كلية ترينيتي - لندن في العزف على البيانو.

في عام 2001 ذهب عزيز مرقة إلى أكاديمية الموسيقى في الأردن، ودرس لمدة سنة، وحصل على منحة دراسية للتعلم في الولايات المتحدة الأميركية، بسبب تفوقه وأنهى هناك دراسة البكالوريوس في التأليف الموسيقي.

بداية مشواره الفني

بدأت فعلياً مسيرة عزيز مرقة الفنية عام 2006، حين أنشأ ما يعرف اليوم بموسيقى " الراز - RAZZ"، وهي عبارة عن خليط بين موسيقى الروك والموسيقى العربية والجاز، فكان صعباً عليه إثبات نفسه في هذا النوع الجديد من الموسيقى خصوصاً في الشرق الأوسط، إلا أنه كان عنيداً بإختلافه فأصبح سر تميزه عن غيره، مما ساهم في وصوله لقلوب الناس. هدف عزيز مرقة لم يكن يوماً نيل الشهرة وحب الناس، بل إنتاج مواد موسيقية تنسجم مع مشاعر المستمعين.

نجح في التحدي وكوّن قاعدة جماهيرية عريقة، شملت معظم بلدان العالم العربي، ويعتبر من الفنانين الشاملين القليلين، الذين لم يخافوا من شق طريقهم.

أعماله

عُرف عزيز مرقة عبر أغنيته "رجعوني على عَمان"، والتي أطلقها خلال دراسته للموسيقى في الولايات المتحدة الأميركية، وقام بغناء نشيد السلام الوطني الأردني على طريقة الراز، ومن أهم أعماله التي لاقت إعجاب الملايين من الجماهير، هي أغنية "مين قلك" إضافة إلى العديد من الأغنيات اللواتي حصلن على جماهيرية كبيرة، نسمي منها: كتير عادي، تذكرتك، العطوة، رجعوني على عًمان، لحالي، لا تخاف من اللي جاي إضافة إلى أغنية "واقف" التي استخدم فيها الكلمات الأردنية البسيطة ذات المعاني المؤثرة وقد حققت انتشاراً واسعاً في البلد.

Advertisements

تأسيسه Bands Across Border

في عام 2010 قرر عزيز مرقة مع زوجته أن يطورا المجال الموسيقي في الأردن، فقام بتأسيس مهرجان Bands Across Border أو ما يعرف بـ BAB الموسيقى، الذي كان يهدف إلى استقطاب عدد من الفرق الفنية الصغيرة وفنانين صاعدين من الأردن و​لبنان​ وفلسطين، ويجمعهم بين فنانين موسيقيين محليين وعالميين في حفل عالمي المستوى تحت اسم Bands Across Border كما ذكرنا، والذي صُنف كأكبر حفل موسيقي-كوميدي في العالم العربي.

حياته العاطفية

عزيز مرقة متزوج ولديه ولد اسمه زيد، ويعيش مع عائلته في الولايات المتحدة الأميركية، ما يؤثر على عدد حفلاته القليل. وقد صرح مرة عن علاقته بعائلته، قائلاً: "أنا متزوج، ولدي طفل اسمه زيد، ونعيش في الولايات المتحدة الأميركية، وأعتبر العائلة جزءًا أساسياً من حياتي، ولا يمكن أن أستغني عنها، وهي الأرضية التي تبني عليها حياتك".

تعاونه مع ​فرقة أدونيس​

في عام 2010 طرح عزيز مرقة أحدث أعماله بعنوان "ناطر"، تعاون فيها مع فرقة أدونيس اللبنانية والعمل كان من إخراج إد يزبك، والأغنية من كلمات وألحان أنتوني خوري، وتوزيع سليمان دميان، وقد حقق العمل نجاحاً كبيراً واستقطب جمهوري مرقة وأدونيس.