بين هنا الزاهد وأحمد فهمي "غزل مزعج"

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ زوجها الممثل المصري ​أحمد فهمي​ لمناسبة العام الجديد بنشرها صورة تجمعهما وعلّقت عليها واصفةً إياه بـ "القرد"!!

وهذه ليست المرة الأولى التي تتغزل الزاهد بزوجها بهذه الطريقة، إذ كانت نشرت سابقاً أيضاً صورة تجمعهما وعلّقت عليها بصورة "قرد"، في إشارة إليه، وهو الأمر الذي يبدو "غزلاً مزعجاً" إذا صحّ التعبير بين نجمين شهيرين، ومن غير الجميل أن يتمّ التداول به بين الجمهور عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

فإن كانت تعتمد الزاهد هذا الوصف لزوجها فهمي داخل منزلهما، هل تقبل بأن يناديه به أحد من المتابعين؟ وذلك كونها تنشره على العلن.

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