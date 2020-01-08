يوتيوب 2019: سعد لمجرد ومحمد رمضان ثنائي وناصيف زيتون مستمر بالصدارة ونجوى كرم تحطم الأرقام القياسية

ميرنا وليد - بيروت - عاماً بعد الآخر تصبح الكلمة أكثر وقعاً ودورها أكبر ومن خلال الأغنيات التي يصدرها الفنانون عبر اليوتيوب ويتنافسون عبرها على المراتب الاولى ، فخلال عام 2019 ما هي ابرز الاغنيات اللبنانية والعربية التي لمعت على هذا الموقع.

-الفنان ​راغب علامة​ أصدر هذا العام أغنية "صدفة"، وأيضاً أغنية "​ردلي كلماتي​" وأعاد غناء أغنيات قديمة بطريقة جديدة وحقق من خلالها عشرات الملايين وقبل انتهاء العام أصدر أغنية "كان غيرك أشطر" باللون الخليجي.

-"​انساي​" الديو الذي جمع ​سعد لمجرد​ و​محمد رمضان​، وكانت الأغنية الأشهر خلال العام وهما من أبرز الفنانين على الاطلاق الذين يتمتعون بأرقام عالية، وقد حقق حوالى 200 ​مليون مشاهدة​.

-الفنانة ​نجوى كرم​ حققت نسبة استماع عالية لأغنية "ملعون ابو العشق" بحوالى 90 مليون مستمع.

-ومن أكثر أغنيات العام 2019 إنتشاراً على الاطلاق وأنجحها، أغنية "سر الحياة" للفنانة العراقية أصيل هميم التي حققت بها أكثر من 185 مليون مستمع، وشكل نجاحها صدمة إيجابية كونها لم يمضِ على وجودها على الساحة الفنية سنوات عديدة.

-الفنانة ​إليسا​ دائماً ما تتصدر أرقام اليوتيوب بالإستماع لأغنياتها، ولكن هذا العام لم تقدم ألبوماً جديداً إلا أنها تواجدت بقوة من خلال أغنيات منفردة، منها "قبل أي حد" التي قاربت على تحقيق 20 مليوناً، أيضاً أصدرت هذا العام فيديو كليب "كرهني" وأغنية "بكرا بتشرق شمس العيد" وآخرها "عم ثور".

-وأيضاً من أبرز وأنجح أغنيات عام 2019 كانت أغنية "يا بتفكر يا بتحس" للفنانة ​شيرين عبد الوهاب​ باللهجة اللبنانية، وهي شارة مسلسل "5 ونص" وقد حققت بها أكثر من 60 مليون مستمع.

-الفنان ​عمرو دياب​ دائماً ما ينافس بقوة بأرقامه العالية، وهذا العام حقق أرقاماً عالية جداً أيضا في ألبومه "أنا غير"، وأكثرها أغنية "بحبه" وأغنية "يوم تلات" ,"قدام مرايتها" بحوالى 10 ملايين لكل منها، هذا عدا عن انتشار فيديوهات عديدة لأغنياته حققت كلها أرقاماً عالية.

-ومن أنجح الأغنيات التي صدرت كانت أغنية الفنان ​رامي عياش​ "​قصة حب​"، التي حققت حوالى 30 مليون مستمع.

-وأصدر الفنان ​ناصيف زيتون​بعض أغنيات ألبومه الجديد وقد حقق بها الملايين من الإستماع منذ الأيام الأولى لطرحها، وإذا أردنا أن نذكر أنجحها نقول أغنية "أزمة ثقة" الخاصة بمسلسل "الهيبة الحصاد"، وحققت أكثر من 38 مليون مستمع اضافة الى اغنية "فارقوني".

-كما أصدر الفنان ​وائل كفوري​ أغنيتين منفردتين، الأولى "ولاد الحرام" والثانية "استشبهت فيكي"، وحقق من خلالهما أكثر من 16 مليون مستمع.

-الفنانة ​أصالة نصري​ التي أصدرت ألبومها الجديد تتمتع بنسبة استماع عالية لأغنياتها بشكل عام، وهذا العام نجحت بأغنية "جابوا سيرته" التي حققت حوالى 30 مليون مستمع و"بنت أكابر" بأكثر من 50 ألف مشاهدة.

-وشكلت عودة الفنان ​محمد حماقي​ نقطة قوة له، فلقد حقق بأغنية "من البداية" رقماً مرتفعاً وهو حوالى 53 مليون مستمع، وبأغنية "يا ستار" أكثر من 55 مليوناً، هذا عدا عن أغنيات ألبوم "كل يوم من ده" التي نجحت أيضاً بتحقيق أرقام كبيرة.

- الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ أطلقت أغنيتين واحدة بعنوان "يابا يابا" وأغنية ثانية "ربع ساعة" تجاوزت فيهما الأربعة ملايين مشاهدة كما قدمت ديو الى جانب ​زياد برجي​ "خسرنا بعض" تجاوزت الـ 9 مليون.

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-الفنانة ​أنغام​ حققت نجاحاً بأغنيات كثيرة أبرزها وأولها على يوتيوب لأغنية "يا ريتك فاهمني"، التي حققت حوالى 22 مليون مستمع.

-وقد حققت الفنانة ​نوال الزغبي​ الملايين من خلال أغنية "كده باي"، وأيضاً فيديو كليب جمع ثلاث أغنيات من ألبومها، ومن خلال أغنيات الالبوم نافست بقوة هذا العام.

-في بدايات هذا العام أصدر الفنان ​تامر حسني​ فيديو كليب "ناسيني ليه" الذي شاركته به أسيل عمران، وحقق فيه أكثر من 73 مليون مستمع وقبل انتهاء 2019 أطلق أغنية فيلمه الجديد "الفلوس" بعنوان "حلو المكان" واستطاعت أن تتصدر ترند اليوتيوب منذ طرحه.

-وحققت ​كارول سماحة​ من خلال أغنية فيلم "بالصدفة" صدارة اليوتيوب بأغنية "بتآمن بالصدفة" وحصدت حوالي المليونين مشاهدة ولكنه تراجعت بعدما تأثرت بالأزمة التي حصلت في لبنان وأثرت على نجاح الفيلم.

-دائماً ما ينجح الفنان ​حسين الجسمي​ بتحقيق أرقام ونجاحات كبيرة، ومن خلال اغنية "مهم جداً" استطاع أن يكون من بين الأوائل، وحقق بها أكثر من 35 مليون مستمع.

-الفنانة ​نانسي عجرم​ صاحبة الملايين من المشاهدات هذا العام حققت من خلال أغنية "ليا" حوالى 9 ملايين، ومن خلال كليب "الحب زي الوتر" 11 مليوناً.

-الفنان العراقي ​سيف نبيل​ أيضاً يحقق أرقاماً عالية، ومن خلال فيديو كليب "قلب ثاني" حقق حوالى 80 مليون مستمع، وأغنية "كل يوم الك اشتاق" أكثر من 43 مليون مستمع.

ونشير إلى نجاحات كل من الفنان محمد رمضان في أغنية "مافيا" التي حصدت نحو 170 مليون مشاهدة وأغنية سعد لمجرد "يخليك للي" حصلت على نحو 70 مليون مشاهدة أما أدهم نابلسي في أغنية " حدا ما بينتسى" حصل على 13 مليون وأبو في أغنية "حبيبي يا ليل" نحو 20 مليون مشاهدة.

-على الصعيد العالمي الفيديوهات الموسيقية الأكثر إستماعاً على موقع يوتيوب في جميع أنحاء العالم، خلال عام 2019، كانت باللغة الإسبانية وعلى رأسها "​Con Calma​" للمغني البويرتوريكي دادي يانكي. وحقق فيديو "Con Calma" الذي تم رفعه على الشبكة في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي 1.603 مليار مشاهدة.

واحتلت المرتبة الثانية أغنية "Con Altura" للمغنيين الإسبانية ​روساليا​ والكولومبي ​جي بالفين​، والتي تم رفعها بعد شهرين من "Con Calma" وحققت 1.140 مليار مشاهدة .

وجاءت في المرتبة الثالثة "Secreto" ل​أنويل إيه إيه​ و​كارول جي​، ثم "China" لأنويل إيه إيه ودادي يانكي وكارول جي وأوزونا وجي بالفين.

واحتلت المرتبة الخامسة أغنية "No Me Conoce Remix" ل​جاي كورتيز​ وجي بالفين و​باد باني​ ، تليها في المرتبة السادسة أغنية "Senorita" لشون مينديس و​كاميلا​ كابيو.

أما المراتب الأربعة الأخيرة فاحتلتها أغنيات ليست باللغة الإسبانية وهي "Maari 2- Rowdy Baby" و"Kill This Love" و"Bad Guy" و"7 Rings".