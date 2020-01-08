أمل حسين.. محمد صبحي قدّمها للدراما المصرية وتعشق عبد الحليم حافظ وأحمد زكي وميل غيبسون

ميرنا وليد - بيروت - في الخامس عشر من آب/أغسطس عام 1970 ولدت ​أمل حسين​ وهي أردنية من أصل فلسطيني، لكنها تعيش في السعودية وبدأت التمثيل هناك من خلال بعض الأدوار الصغيرة، التي رُشحت لها قبل أن تأتيها فرصة العمل في مسلسل "طاش ما طاش"، الجزء السادس عام 1998.

رفض أسرتها دخولها الفن

على الرغم من أن أمل حسين تحلم بالفن منذ صغرها، إلا أن أول فرصة للتمثيل جاءتها عندما كانت في مرحلة الثانوية العامة، وعُرض عليها وقتها التمثيل وتقديم إعلانات تلفزيونية، لكنها اضطرت للرفض بعد أن رفضت أسرتها المحافظة الأمر، وجاءتها الفرصة الثانية بعد أن دخلت الجامعة وذلك للعمل مع ​مها المصري​ و​ياسر العظمة​ في مسلسل "شوفوا الناس في سوريا"، ولكن أيضاً واجهت رفض أسرتها، إلا أنها بعد أن تزوجت تغير الأمر فلقد وقف زوجها إلى جانب حلمها بالتمثيل.



من مقدمة برامج لممثلة

فالفرصة جاءتها حينما قابلت ​عبد الله العامر​ في قناة "ART"، وهي تستعد لتقديم برنامج في القناة 3 للأطفال مع المخرج حسين مليس، والذي أتاح لها الفرصة أن تطل على الجمهور من خلال التلفزيون السعودي الذي تعتبره بيتها.

أعمالها

بدأت أمل حسين مشوارها الفني قبل 23 عاماً من خلال التلفزيون السعودي، وتعتبر أن عبد الله العامر وحسام أبو صبره من أول من أخذوا بيدها في بداية مشوارها، فوقفت أمام الكاميرا لأول مرة مع عبد الله العامر وبعدها بدأت في تقديم بعض الأعمال، ثم أعطاها عبد الله السرحان أربع حلقات في مسلسل "طاش ما طاش 6 " فاعترفت في تصريح لها بأنها كانت محظوظة في بدايتها بأن تعمل مع كل هذه الكوكبة.

وخلال مشوارها الفني قدّمت أمل حسين العديد من الأعمال، منها "عودة الطيور والسحارة وشؤون عائلية الجزء الثاني وقلوب من ورق وأمل وآلام وفرط الرمان وأخوات موسى وعطر والمقطار وقلب أبيض ويا ناس ياهوه والساكنات في قلوبنا وهوامير الصحراء وعطر ووش وشة وقول في الثمانينات وحربش بربش وعندما يزهر الخريف ومستر كاش وسريع سريع وسوق الدماء".

ومن المسرحيات التي قدمتها مسرحية "من عيوني".

ولأمل حسين تجربة في ​الدراما المصرية​، بعد أن تعرفت على ​محمد صبحي​، والذي رشحها لتشارك في "رجل غني فقير جداً"، ولكنها كانت التجربة الوحيدة لها في مصر، فلم تشارك بعدها في أعمال مصرية.

وإلى جانب التمثيل قدمت أمل حسين أيضاً بعض الأغنيات، منها "ملك إيدي وخلاص من حبكم يا زين ".وأشكرك

أجور عادية في بدايتها

إعترفت أمل حسين بأنها كانت تحصل على أجور قليلة وعادية في بدايتها، وكانت تعامل كفنانة محلية بعكس الأجور التي تحصل عليها النجمات غير المحليات، وأبدت تعجبها من الممثلات المبتدئات اللاتي يغالين في طلب أجور ضخمة.

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وعكة صحية أخّرت اعمالها في عام 2014

كشفت أمل حسين في العام 2014 أنها تعرضت لظروف صحية، جعلتها تغيب عن جمهورها رغم تقديمها العديد من المسرحيات، ولكنها اضطرت لأن تبتعد قليلاً بعد مرورها بوعكة سريعة جعلتها تعتذر عن العديد من الاعمال.

تعشق ​عبد الحليم حافظ​ وتمثيل ​ميل غيبسون​

تحب أمل حسين كثيراً الاستماع إلى عبد الحليم حافظ و​شادية​ و​محمد عبده​ و​فيروز​، أما الممثلون فهي من عشاق ميل غيبسون وإسماعيل حاجي أوغلو و​أحمد زكي​.

تكريمات وجوائز

خلال مشوارها الفني حصلت أمل حسين على العديد من الجوائز، أهمها من الجمعية السعودية للثقافة والفنون على مشاركتها في مسرحية "الإكليل"، ومرة أخرى على مشاركتها في مسابقة مسرح شباب الرياض في الدورة الثانية كعضوة في لجنة التحكيم.