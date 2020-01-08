ما سرّ لقاء سعد الفهد وعبدالعزيز الويس في كواليس مهرجان الربيع؟

ميرنا وليد - بيروت - في وسط العاصمة القطرية الدوحة، وقلب سوق واقف الأثري، لا تزال حفلات مهرجان ربيع سوق واقف الغنائية تنبض ألحاناً وأنغاماً. وقد ارتفعت الوتيرة أمس مع انطلاق الحفل الخامس الذي جمع بين الفنان الكويتي ​عبدالعزيز الويس​ والفنان القطري ​سعد الفهد​ داخل مسرح عبد العزيز ناصر.

وكانت السهرة الخامسة من المهرجان الغنائي، الذي تنظمه سنوياً إذاعة صوت الريان، قد انطلقت كالعادة عند الساعة الثامنة مساء مع كلمة ترحيبية لعريف الحفل الفنان أسامة محبوب، الذي ينبىء بلا شك بموهبة التقديم التلفزيوني إلى جانب الصوت الرائع، بخاصة مع احتفاظه بابتسامته الهادئة وعفويته المحببة. ومن ثم، إرتفعت حدة التصفيق مع دخول الفنان الكويتي عبدالعزيز الويس إلى المسرح حيث استقبله الحضور الغفير بعاصفة من التصفيق والترحيب، ليقدم لهم بعدها باقة من أجمل أغنياته الخاصة مثل: "شلون ما حبّه، عندي انت، تأتأ، أجمل بنت في الدنيا، وغيرها"، والتي رددوها معه بمنتهى الحماسة.

ولم تكن وصلة الفنان القطري سعد الفهد خارج إطار التوقعات فقط، بل تعدّتها تألقاً وإبداعاً، إذ حظي المطرب المحبوب بترحيب الحاضرين وتفاعلهم بشكل كبير، فأبدع غناءً وطرباً وقدّم لمحبّيه، على اختلاف جنسياتهم، مجموعة من أجمل الأغنيات التي لطالما طالبوه بإعادتها مراراً وتكراراً، ونذكر منها: "ما جبرتك، نعم تقدر، هجر الحبيب، وعوّدتني...".

وعلى هامش الحفل، كان لموقع "الفن" لقاء مع الفنان الكويتي عبدالعزيز الويس الذي يشارك للسنة الثانية على التوالي في فعاليات المهرجان الضخم. وكان لمشاركته هذه أثر بارز في نفسه، فصرّح الويس قائلاً: " مشاركتي الأولى أسعدتني جداً، أما هذا العام فلها طعم مختلف كونها تأكيد على الصدى الطيب الذي خلّفته سابقتها. لدي شعور رائع ومختلف وبالفعل أجمل هذا العام". وعن تحضيراته الجديدة، أعلن الويس عن استعداداته الأخيرة لطرح أغنية جديدة بعنوان "مستانس" خلال الأسبوع المقبل، والتي سيقوم بتصويرها في الكويت على طريقة الفيديو كليب مع مشاهد حقيقية لردود أفعال الناس لدى سماعهم الأغنية للمرة الأولى.

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الفنان القطري سعد الفهد، الذي يشارك مرة جديدة في المهرجان الغنائي، أكد لـ"الفن" على اعتزازه بهذا المهرجان وسعادته بالمشاركة في إحياء حفلاته، وقال: "عندما اتصل بي الأخوة القائمون على المهرجان لم أتردد بالموافقة، بخاصة بعد نجاح الحفل الذي أحييته العام المنصرم والأصداء الإيجابية التي رافقته وتفاعل الجمهور الكبير الذي ترك أثراً طيباً في نفسي. أشكر القائمين على المهرجان وأسرة إذاعة صوت الريان على المجهود الكبير الذي يقومون به سنوياً، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم".

وشهد موقع "الفن" لقاءً عفوياً بين نجمي الحفل، الفهد والويس، حينما بادر الثاني بعد انتهاء وصلته بالولوج إلى القاعة الخاصة حيث نقوم بتسجيل حوارنا الإعلامي بهدف إلقاء التحية على الفنان الكبير والتقاط صورة تذكارية معه سيضعها "في قلبه"، بحسب تعبيره. وصرّح الويس أمام الجميع عن محبته واحترامه وتقديره للفنان سعد الفهد، وانتظاره له بشغف داخل المسرح ليستمتع بأغنياته وحضوره.

ومع انتهاء الحفل الخامس، نكون قد اقتربنا من إسدال الستارة على الحفل الختامي والأخير من الحفلات الغنائية، والذي سيحييه الليلة كل من الفنان أدهم النابلسي والفنان زياد برجي.