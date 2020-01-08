جان يامان يتخلى عن شعره وذقنه-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الصحافة التركية صورة جديدة للممثل التركي ​جان يامان​ ظهر فيها متخلي عن شعره الطويل وذقنه، وذلك استعدادا منه للإلتحاق بالخدمة العسكرية الإجبارية في تركيا، ولاقت الصورة رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ انه بدا مختلفا عن السابق بشكل كبير.

وكان قد عاد يامان مؤخراً الى تركيا بعد زيارته البرازيل، على أن يغادر مجددًا فور انتهاء خدمته إلى إيطاليا للمشاركة في برنامج "الناجون" Survivors بنسخته الإيطالية، وفور وصوله الى مطار تركيا حاول العديد من الصحفيين ان يأخذوا تصريح منه الا انه رفض ذلك.

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