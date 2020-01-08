عقد قران محمود عسيلي وأمنية عبد المنعم

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 12:54 صباحاً - احتفل الفنان المصري محمود العسيلى، بعقد قرانه مساء الثلاثاء، على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بمدينة الإسكندرية، بحضور مجموعة من الأصدقاء والأقارب.
وكان محمود العسيلي وأمنية عبدالمنعم قد احتفلا بخطوبتهما، بإحدى قرى الساحل الشمالي، في شهر يوليو الماضي.
يُذكر أن العسيلي احتفل بزواجه من نادين الملا في 2015، وضم لقطات من حفل زفافه في أغنية “فرحة”، وكان سبق له الزواج من قبل في 2008، وأهدى لزوجته أغلب أغاني ألبومه الثالث “طول ما إنتي جانبي”، وانفصلا في هدوء منذ سنوات، وأنجب منها ابنه الوحيد “علي” في 2010.
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