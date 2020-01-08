شاهدوا منى فاروق تتخذ هذا القرار.. والجمهور يعارضها

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 12:54 صباحاً - قررت الممثلة المصرية ​منى فاروق​ ان تخضع لنظام غذائي قاس، اذ انها نشرت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لها قالت فيه: “قررت أن أخضع إلى رجيم قاس ولذلك أتناول بعض الأطعمة الخفيفة مثل الفاكهة”، الا ان المتابعون طلبوا منها ان تعود عن قرارها.

الجدير ذكره ان منى فاروق كانت نشرت صورة لها مؤخرا وهي داخل أحد المستشفيات عقب تعرضها لوعكة صحية.

وعلّقت قائلة: “قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا، قدر الله وماشاء فعل، الحمد لله، ادعولي بالشفاء، الله يشفيني ويعفو عني ويبعد عني كل مكروه ويكفيكم شر المرض”.