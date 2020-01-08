شاهدوا.. سهير رمزي تثير الجدل بشعر أشقر وأحمر شفاه على “إنستغرام”

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 12:54 صباحاً - ظهرت الفنانة سهير رمزي، بعد فترة غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ الانتقادات التي وجهت لها بعد خلعها الحجاب، وشاركت متابعيها صورة جديدة لها بصحبة زوجها رجل الأعمال علاء الشربيني والإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على إنستغرام. وشاركت متابعيها صورة جديدة لها بصحبة زوجها رجل الأعمال علاء الشربيني والإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على إنستغرام. وبدت رمزي في الصورة، بإطلالة شتوية وتركت شعرها الأشقر منسدلاً عبر كتفيها، ولم تتكلف في وضع المكياج، مع أحمر شفاه باللون الأحمر وجاكيت رمادي. Advertisements وانقسم الجمهور بين معجب بإطلالتها ومنتقد لظهورها بدون حجاب مجدداً. يذكر أن سهير رمزي كانت شاركت في مسلسل “قصر العشاق”، والذي يعد آخر عمل شاركت فيه وكان من بطولة عزت العلايلي وبوسي.

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