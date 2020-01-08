شاهدوا اهل القتيل يرفضون تسلم جثة ابنهم: “فبركات” في الفيديو داخل منزل نانسي عجرم

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 12:54 صباحاً - رفض والد الشاب السوري محمد حسن الموسى الذي قتل على يد زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم في منزل الأخير، تسلم جثة ابنه ودفنها، مطالباً القضاء اللبناني بإنصافه، ومبدياً عتبه بسبب إخلاء سبيل الهاشم قبل دفن جثة ابنه البريء وفق قوله.

وأعرب الوالد في مقابلة لتلفزيون “الجديد” عن عدم ثقته في صحة الفيديو المنشور من داخل فيلا الهاشم معتبراً انه “فبركة”، مضيفاً:” كلّفنا محامين لمتابعة القضية، مع ثقتنا التامة في عدالة القضاء اللبناني”.

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وحول عمل ابنه لدى آل الهاشم، نفى الوالد علمه بأي معطيات في هذا السياق.



وقال محامي عائلة القتيل قاسم نزيه الضيقة لـ”الجديد” إن موكليه يستنكرون التشهير الذي نال من ولدهم لا سيما بنشر صورته ميتاً وعارياً، وبسبب خلل في المسار القضائي للقضية إذ تم اخلاء سبيل الهاشم، قبل أن يتم تسليم تقرير الأدلة الجنائية الذي لم يُسّلم حتى الساعة الى النيابة العامة.

وأشار المحامي الى عيوب في الفيديو المتداول، من جهة اختلاف التوقيت فيه، بالإضافة الى كونه مجتزأ في بعض لقطاته، على حد تعبيره.

وأكّد في حديثه ان لا نية جرمية بالقتل لدى المقتول، بدليل المسدس الخلبي الذي كان معه.

ورأى ان الحكم المتوقع في نهاية القضية هو تجريم فادي الهاشم ومنحه اسباب تخفيفية.