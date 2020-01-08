لسبب تافه.. زوجة أب تقتل طفلة زوجها بطريقة تقشعر لها الأبدان

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 12:54 صباحاً - بطريقة تقشعر لها الأبدان ولا تخطر على بال الشيطان نفسه، قتلت زوجة أب طفة زوجها بطريقة بشعة و مقززة ولسبب تافه.

فقد أقدمت سيدة مصرية على قتل ابنة زوجها بطريقة بشعة، عبر وضعها داخل خزان صرف صحي حتى لفظت أنفاسها، في محافظة أسيوط بصعيد مصر.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة مركز صدفا، بلاغا من والد الطفلة وهو عامل يبلغ من العمر 31 سنة، يفيد بعثوره على جثة ابنته البالغة من العمر سنتين، في خزان صرف صحي بجوار مسكنه.

وبتشكيل فريق بحث وتحر لكشف غموض الواقعة، تبين أن زوجة الأب هي وراء ارتكاب الواقعة، بدافع الانتقام منها لقيام والد الطفلة بدفع 800 جنيه شهريا ما يعادل (50 دولارا) لطليقته والدة الطفلة، نظير حضانتها، فعقدت العزم على التخلص من الطفلة عن طريق وضعها داخل خزان الصرف الصحي بحوش الماشية داخل المنزل.

تكثر حالات القتل الغريبة و العجيبة بين أفراد العائلة الواحدة في مصر في الفترة الأخيرة نتيجة الفقر و الجهل المنتشر بشكل واسع في جميع أنحاء الدولة المصرية، ويعتبر التعليم في مصر من الأسوأ في العالم كله وتأتي في أخر القائمة التي تصدر سنويا عن الأمم المتحدة.

وألقي القبض على المتهمة التي اعترفت بتفاصيل الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.